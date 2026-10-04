После задымления станция "Чистые пруды" работает в штатном режиме

На станции "Чистые пруды" московского метро произошло задымление После задымления станция "Чистые пруды" работает в штатном режиме

Москва4 окт Вести.Задымление произошло на станции "Чистые пруды " московского метрополитена, сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время станция работает штатно, движение поездов на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком.

Службы метрополитена оперативно отреагировали на ситуацию. Специалисты переключили вентиляционные шахты в режим дымоудаления и провели осмотр устройств говорится в заявлении ведомства в MAX

В Дептрансе подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению составов ничего не угрожает.