Москва4 октВести.Задымление произошло на станции "Чистые пруды " московского метрополитена, сообщает столичный Дептранс.
В настоящее время станция работает штатно, движение поездов на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком.
Службы метрополитена оперативно отреагировали на ситуацию. Специалисты переключили вентиляционные шахты в режим дымоудаления и провели осмотр устройствговорится в заявлении ведомства в MAX
В Дептрансе подчеркнули, что безопасности пассажиров и движению составов ничего не угрожает.