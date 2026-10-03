Москва3 октВести.Порядка 250 человек самостоятельно эвакуировались со станции метро "Тульская" в Москве из-за задымления, возникшего во второй половине дня 3 октября, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, произошло задымление в вестибюле станции метро "Тульская". Самостоятельно эвакуировались около 250 человексказал источник в оперативных службах
Обстановка на месте спокойная. Сотрудники оперативных служб устанавливают очаг возгорания.
Ранее столичный Департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов от станции "Серпуховская" до станции "Нагорная" серой ветки метро. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.