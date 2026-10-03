Москва3 октВести.Департамент транспорта города Москвы сообщил о восстановлении движения на серой ветке метро.
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в графикговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
Ранее на серой ветке произошел сбой: поезда не ходили от "Серпуховской" до "Нагорной", а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.
Кроме того, в вестибюле станции метро "Тульская" произошло задымление. Оттуда самостоятельно вышли около 250 человек. Очаг возгорания устанавливают сотрудники оперативных служб. Отмечается, что обстановка на месте спокойная.