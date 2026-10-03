Москва3 октВести.В Дептрансе Москвы сообщили, что остановка движения на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро была связана с задымлением в вагоне поезда "Ока" на станции "Тульской".
На данный момент движение восстановлено.
Ситуация была оперативно взята под контроль сотрудниками Московского метрополитена, угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не былоотмечается в сообщении в MAX
В Дептрансе уточнили, что все поезда серии "Ока" обслуживаются по контракту жизненного цикла сервисной компанией производителя. Перед выходом на линию вагон прошел все необходимые проверки и обслуживание.