Сбой в движении на станции "Тульская" произошел из-за задымления в поезде "Ока"

Инцидент на станции метро "Тульская" связан с задымлением в вагоне поезда "Ока" Сбой в движении на станции "Тульская" произошел из-за задымления в поезде "Ока"

Москва3 окт Вести.В Дептрансе Москвы сообщили, что остановка движения на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро была связана с задымлением в вагоне поезда "Ока" на станции "Тульской".

На данный момент движение восстановлено.

Ситуация была оперативно взята под контроль сотрудниками Московского метрополитена, угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не было отмечается в сообщении в MAX

В Дептрансе уточнили, что все поезда серии "Ока" обслуживаются по контракту жизненного цикла сервисной компанией производителя. Перед выходом на линию вагон прошел все необходимые проверки и обслуживание.