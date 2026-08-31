Москва31 авгВести.На всей территории Липецкой области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере MAX.
Ракетная опасность по всей Липецкой областинаписал Игорь Артамонов
Жителям рекомендуется держаться дальше от окон и перейти в помещения со сплошными стенами, при возможности спуститься в подвал.
Тем, кто находится на улице или в транспорте, необходимо покинуть транспорт и укрыться в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе или укрытии.
Оставаться в безопасном месте следует до отмены сигнала.