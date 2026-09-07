Движение на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено

На внешней стороне ТТК в Москве восстановлено движение после ДТП Движение на внешней стороне ТТК в Москве восстановлено

Москва7 сен Вести.В Москве на Третьем транспортном кольце восстановлено движение транспорта по внешней стороне. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

Ранее сообщалось о том, что в районе Гагаринского тоннеля произошло ДТП, из-за которого движение было затруднено.

Движение на внешней стороне ТТК восстановлено написано в канале ведомства в национальном мессенджере

Согласно публикациям департамента, затруднения на дороге продлились в течение 50 минут.

На месте происшествия работали оперативные службы.