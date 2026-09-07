Москва7 сенВести.В Москве на Третьем транспортном кольце восстановлено движение транспорта по внешней стороне. Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.
Ранее сообщалось о том, что в районе Гагаринского тоннеля произошло ДТП, из-за которого движение было затруднено.
Движение на внешней стороне ТТК восстановленонаписано в канале ведомства в национальном мессенджере
Согласно публикациям департамента, затруднения на дороге продлились в течение 50 минут.
На месте происшествия работали оперативные службы.