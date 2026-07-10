Пять машин столкнулись в Гагаринском тоннеле на ТТК

В массовое ДТП в Гагаринском тоннеле на ТТК попали пять автомобилей Пять машин столкнулись в Гагаринском тоннеле на ТТК

Москва10 июл Вести.Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Гагаринском тоннеле на Третьем транспортном кольце в Москве, сообщили в столичном Дептрансе.

Уточняется, что инцидент случился на внутренней стороне ТТК, столкнулись пять автомобилей.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется говорится в публикации Дептранса в MAX

Проезд частично заблокирован, доступны две полосы из четырех, пробка растянулась на 2,3 километра.