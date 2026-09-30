Москва30 сенВести.Возгорание произошло на территории силикатного завода в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар случался на предприятии, расположенном на улице Зайцева. На открытой площадке загорелась транспортировочная лента.
Площадь пожара составила 25 квадратных метровуточняется в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
Пожар ликвидировали, в тушении участвовали более 20 человек, задействовавшие 6 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.