На силикатном заводе в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар

На заводе в Нижнем Новгороде загорелась транспортировочная лента На силикатном заводе в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар

Москва30 сен Вести.Возгорание произошло на территории силикатного завода в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар случался на предприятии, расположенном на улице Зайцева. На открытой площадке загорелась транспортировочная лента.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров уточняется в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Пожар ликвидировали, в тушении участвовали более 20 человек, задействовавшие 6 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.