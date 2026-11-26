Москва26 ноя Вести.Пенсионные накопления в программе долгосрочных сбережений (ПДС) можно будет передавать наследникам. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Они твои. Можно передать их наследникам. Это другая правовая природа этих денег заявил он

Политик указал, что в новом режиме пенсионных накоплений данные накопления защищены государством.

Как заявил председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков, снять средства из программы долгосрочных сбережений россияне смогут через 15 лет.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о конвертации пенсионных накоплений граждан, которые формировались до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений. Проект был внесен в Думу правительством в начале ноября. Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 апреля 2027 года.