ГД приняла в I чтении проект о конвертации пенсионных накоплений россиян в ПДС Госдума одобрила в первом чтении проект о переводе пенсионных накоплений в ПДС

Москва26 ноя Вести.Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о конвертации пенсионных накоплений россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) с 1 апреля 2027 года, документ разработан Минфином РФ для совершенствования механизма формирования долгосрочных сбережений граждан.

Согласно инициативе, ранее сформированные пенсионные накопления будут автоматически переведены в ПДС без необходимости подачи заявлений или дополнительного подтверждения со стороны граждан. При этом в течение двухлетнего переходного периода россияне смогут выбрать любой негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для управления своими средствами без потери инвестиционного дохода.

Изменения не затронут страховые пенсии, порядок учета трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачиваться на прежних условиях. Средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, также переведут в ПДС, однако в переходный период граждане смогут вернуть их в маткапитал или направить на другие цели, определенные законодательством.

Конвертация позволит гражданам выбирать сроки и способы получения накоплений, передавать средства по наследству, а также получать выплаты в особых жизненных ситуациях, включая потерю кормильца и необходимость дорогостоящего лечения. При внесении личных средств в ПДС участники смогут рассчитывать на государственное софинансирование до 36 тыс. рублей ежегодно в течение десяти лет и налоговые вычеты по взносам в пределах 400 тыс. рублей за год.

Сохранность личных взносов и инвестиционного дохода будет гарантироваться в пределах 2,8 млн рублей, а переведенные пенсионные накопления и средства государственного софинансирования с учетом дохода получат гарантии в полном объеме. Для управления средствами, находящимися в Соцфонде России, предусмотрено создание уполномоченного НПФ с обязательным государственным участием. Принципы консервативного инвестирования накоплений, переданных в уполномоченный НПФ сохранятся, говорится в документе.

Ранее председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, в чем преимущество конвертации пенсионных накоплений россиян в ПДС.