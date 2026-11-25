Москва25 нояВести.Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) заявил о вероятности проведения четырехсторонней рабочей встречи по вопросам мирного урегулирования до наступления Рождества.
В интервью украинским СМИ на мероприятии "Диалог ради единства" чиновник отметил, что переговорный процесс может объединить представителей Украины, США, европейских стран и России.
Отвечая на вопрос о возможном подключении европейских дипломатов, Буданов допустил реализацию такого формата.
Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистичноотметил Буданов
При этом он подчеркнул, что ключевое значение представляет содержание предстоящей дискуссии, а не конкретный персональный состав делегаций.
Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не понимает, какой дополнительный вклад европейцы могли бы внести в процесс мирного урегулирования на Украине.
По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров и тут же "положит на него ноги", России этого не надо. А среди нынешних лидеров Европы вообще нет вменяемых собеседников для проведения переговорного процесса.