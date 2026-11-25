На Украине назвали возможным четырехсторонний формат переговоров до конца года

На Украине допустили проведение встречи по мирному урегулированию до Рождества На Украине назвали возможным четырехсторонний формат переговоров до конца года

Москва25 ноя Вести.Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов) заявил о вероятности проведения четырехсторонней рабочей встречи по вопросам мирного урегулирования до наступления Рождества.

В интервью украинским СМИ на мероприятии "Диалог ради единства" чиновник отметил, что переговорный процесс может объединить представителей Украины, США, европейских стран и России.

Отвечая на вопрос о возможном подключении европейских дипломатов, Буданов допустил реализацию такого формата.

Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично отметил Буданов

При этом он подчеркнул, что ключевое значение представляет содержание предстоящей дискуссии, а не конкретный персональный состав делегаций.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не понимает, какой дополнительный вклад европейцы могли бы внести в процесс мирного урегулирования на Украине.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров и тут же "положит на него ноги", России этого не надо. А среди нынешних лидеров Европы вообще нет вменяемых собеседников для проведения переговорного процесса.