Буданов: Россия и Украина могут обменяться пленными в ноябре или декабре

Буданов сообщил об обмене пленными между РФ и Украиной в ближайшее время Буданов: Россия и Украина могут обменяться пленными в ноябре или декабре

Москва25 ноя Вести.Обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в конце ноября или в начале декабря, заявил глава офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов).

Конец ноября – начало декабря. Это более или менее реальные сроки, когда первые военнопленные должны начать возвращаться сказал Буданов в интервью украинским СМИ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с ИС "Вести" заявил, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной находится в финальной стадии согласования.