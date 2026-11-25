Лукашенко продемонстрировал карту Белоруссии и рассказал о начале СВО Лукашенко показал карту Белоруссии и рассказал о начале спецоперации РФ

Москва25 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью французскому журналу Le Point достал карту страны и рассказал о начале спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

Вот я специально взял карту Беларуси, чтобы вы понимали. Вот здесь примерно, здесь – Брестская область, и здесь – в Гомельской области проходили учения Беларуси и России, плановые учения в 2022 году сказал Лукашенко, показывая карту республики

По его словам, после окончания совместных плановых учений Россия начала выводить свои войска, но потом повернула их на Киев. При этом он не знал заранее о начале военной операции, а Белоруссия не имеет к ней никакого отношения.

Белорусский лидер стал говорить об этом в ответ на упрек журналистки Le Point в том, что республика якобы использовалась Россией для начала спецоперации на Украине.