Москва26 ноя Вести.Конвертация пенсионных накоплений граждан, формировавшихся до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС) позволит россиянам управлять своими деньгами и получать более высокий доход. Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной части пенсии граждан в Программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Суть его заключается в том, чтобы средства граждан, которые сейчас были накоплены с 2003 по 2014 год в… Фонде социального страхования, были более эффективно, подвижно, во-первых, инвестированы, во-вторых, защищены системой страхования вкладов. И государство в случае использования этих счетов в негосударственном пенсионном фонде будет доначислять на те средства, которые граждане через эти негосударственные пенсионные фонды инвестируют в экономику. На каждый рубль, который человек будет инвестировать через НПФ, государство будет доначислять еще один рубль. И так будет осуществляться до 36 тыс. рублей… И еще один момент - если вы инвестируете сумму 400 тыс. рублей, то для вас еще будет действовать по этим деньгам налоговый вычет. То есть 13% от 400 тыс. рублей - это 52 тыс. рублей человек получает и уже использует по своему усмотрению сказал Аксаков

По его словам, эта система поможет гражданам управлять деньгами и получать более высокий доход.

На мой взгляд, это такая очень правильная система, которая, с одной стороны, будет помогать гражданам получать более высокие доходы, управлять своими деньгами. Ну и, во-вторых, при выходе на пенсию получить эти деньги, либо, если наступит, не дай бог, какой-то страховой случай…, то эти средства можно наследовать. То есть наследники получат деньги. Сейчас в системе обязательного страхования такого права нет подчеркнул Аксаков

Новые правила должны начать действовать с 1 апреля 2027 года. Уже назначенные накопительные пенсии будут выплачиваться на прежних условиях.