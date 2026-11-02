Москва2 ноя Вести.Под программу конвертации пенсий попадут граждане, которые не выбирали конкретный пенсионный фонд. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент факультета государственного управления МГУ, заместитель директора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН Максим Чирков.

Он добавил, что изменения в пенсионной системе дадут серьезный инвестиционный эффект для российской экономики.

Под … конвертацию попадут граждане, так называемые молчуны, которые не выбирали тот или иной пенсионный фонд. И, соответственно, вот эта вот программа конвертации рассчитана на то, чтобы программа долгосрочных сбережений развивалась, и государство, и граждане, я думаю, заинтересованы в том, чтобы программа долгосрочных сбережений реализовывалась, реализовывалась в интересах, соответственно, граждан. Это также даст достаточно серьезный такой инвестиционный эффект, то есть это деньги, которые будут инвестироваться в российскую экономику рассказал Чирков

Ранее сообщалось о возможном переводе пенсионных накоплений граждан РФ в долгосрочные сбережения. В таком случае средства будут автоматически переводиться в программу долгосрочных сбережений, запущенную в 2024 году.