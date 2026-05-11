Москва11 маяВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что иранцы переименовывают улицы в его честь. Об этом он сообщил в программе 60 Minutes корреспонденту CBS News Мейджору Гарретту.
Нетаньяху утверждает, что в Иране его называют "любимый Биби".
В Иране улицы называют в мою честь. Вы знаете об этом? Ну, и в честь президента [США Дональда] Трампа тоже, разумеется, потому что он возглавляет борьбуотметил израильский премьер
Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля с Ираном не закончена, поскольку не решен иранский ядерный вопрос, а союзные Тегерану группировки продолжают активные боевые действия.
В январе 2026 года ряд СМИ, в том числе телеканал Fox News, сообщил, что протестующие в Иране символически переименовали несколько улиц в "улицу Дональда Трампа".