Нетаньяху заявил, что в Иране называют улицы в его честь

Москва11 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что иранцы переименовывают улицы в его честь. Об этом он сообщил в программе 60 Minutes корреспонденту CBS News Мейджору Гарретту.

Нетаньяху утверждает, что в Иране его называют "любимый Биби".

В Иране улицы называют в мою честь. Вы знаете об этом? Ну, и в честь президента [США Дональда] Трампа тоже, разумеется, потому что он возглавляет борьбу отметил израильский премьер

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля с Ираном не закончена, поскольку не решен иранский ядерный вопрос, а союзные Тегерану группировки продолжают активные боевые действия.

В январе 2026 года ряд СМИ, в том числе телеканал Fox News, сообщил, что протестующие в Иране символически переименовали несколько улиц в "улицу Дональда Трампа".