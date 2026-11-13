Гусев: над Воронежем и Воронежской областью сбили 32 БПЛА, есть повреждения

Ночью 13 ноября в Воронежской области сбили более 30 беспилотников Гусев: над Воронежем и Воронежской областью сбили 32 БПЛА, есть повреждения

Москва13 ноя Вести.Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов перехватили ночью в пятницу, 13 ноября, в Воронежской области, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.

Воздушные цели были поражены над Воронежем и пяти районами региона.

Минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата говорится в заявлении

В результате атаки никто не пострадал, в одном из районов Воронежской области повреждения получили автомобиль и хозяйственная постройка.