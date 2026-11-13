Москва13 нояВести.Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов перехватили ночью в пятницу, 13 ноября, в Воронежской области, сообщил в MAX губернатор Александр Гусев.
Воздушные цели были поражены над Воронежем и пяти районами региона.
Минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппаратаговорится в заявлении
В результате атаки никто не пострадал, в одном из районов Воронежской области повреждения получили автомобиль и хозяйственная постройка.