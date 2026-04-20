Новый военный блок в Европе не сформируется из-за конфликта на Ближнем Востоке Эксперт Сафаров: новый военный блок в Европе не успеет сформироваться

Москва20 апр Вести.Новый военный блок в Европе не успеет образоваться из-за формирования нового мирового порядка, катализатором которого послужит конфликт на Ближнем Востоке. Об этом председатель Российско-иранского совета по общественным связям Раджаб Сафаров сообщил в интервью ИС "Вести".

В Европе формируется новый военный блок, альянс, который направлен против России в основном. Но мне кажется, они не успеют сформироваться, поскольку, по большому счету, на наших глазах прямо сейчас формируется новый мировой порядок. И этот порядок абсолютно меняет все. И катализатором … всего этого служит именно конфликт на Ближнем Востоке сказал Сафаров

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе рассматривают концепцию нового военного блока, куда войдет ЕС, Великобритания, Турция и Украина.