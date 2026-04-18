Лавров: на Западе обсуждают создание нового блока с ЕС, Турцией и Украиной

Москва18 апр Вести.На Западе рассматривают возможность создания нового объединения стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума.

Предлагается создать блок, который будет включать в себя Евросоюз, Турцию, Британию и Украину сказал Лавров

Он подчеркнул, что объединение стран договорится с РФ и сосредоточится на противостоянии Китаю.

Дипломат уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский быстро подхватил эту идею, выразив желание сделать украинскую армию ядром блока. Целью инициативы Лавров назвал сугубо получение финансирования.

Российский министр подчеркнул, что идея создание нового блока похожа на "коалицию желающих", однако Лавров охарактеризовал их как "коалицию желающих казаться настоящими и действительными".

Об идее Запада создать новое военное объединение Лавров говорил 15 апреля в ходе пресс-конференции в Пекине. Дипломат также обвинил страны Европы в намерении развернуть на Украине "стабилизационных контингентов".