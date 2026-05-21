В Москве отправлены в СИЗО обвиняемые в покушении на убийство 3 человек

Москва21 мая Вести.В Москве Замоскворецкий суд принял решение отправить в СИЗО двух фигурантов уголовного дела по делу о покушении на убийство трех человек в 2004 году. Преступление было совершено в столичном здании Российского государственного университета физической культуры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 июня 2026 года в отношении Богданова Михаила, Мороза Владимира и Гребенюка Дмитрия… говорится в сообщении

По материалам дела, в октябре 2004 года обвиняемые, находясь в здании университета физкультуры на Сиреневом бульваре в Москве, произвели несколько выстрелов в потерпевших и бросили две гранаты. Люди выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.