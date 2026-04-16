Лесной пожар в районе Архипо-Осиповки локализован на площади 0,1 га

Огнеборцы локализовали лесной пожар в Геленджикском лесничестве

Москва16 апр Вести.Система "Лесохранитель" зафиксировала задымление в лесу около поселка Архипо-Осиповка (Хропакова щель) в Краснодарском крае. Об этом сообщило ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр" в своем Telegram-канале.

На проверку сразу выехали специалисты лесопожарного центра. Прибывшие на место бригады обнаружили горение сухой травы и начали борьбу с огнем. Позднее сотрудник лесничества переквалифицировал возгорание в лесной пожар в Геленджикском лесничестве, Архипо-Осиповском участковом лесничестве.

Пожарные локализовали огонь на площади порядка 0,1 гектара в 7.50.

В 07.50 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,1 га говорится в публикации

В настоящее время огнеборцы продолжают работы по полной ликвидации пожара.