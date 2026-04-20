Москва20 апрВести.Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал самый серьезный за последние десятилетия кризис в сфере энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в ходе открытия 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке заявила исполнительный секретарь органа Армида Салсиа Алисджабана.
Она добавила, что угрозу также создает и то, что 60% торговли осуществляется внутри региона.
Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал самый серьезный за последние десятилетия кризис в сфере энергоснабжения. Он выявил наши структурные уязвимости в области энергетики, торговли и транспортных связей, а также в цепочке поставоксказала секретарь
Несмотря на упомянутые сложности, пояснила Алисджабана, в АТР входят самые динамично развивающиеся страны мира, которые и ранее справлялись с кризисами.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что конфликт с Ираном и нарушение судоходства в Ормузском проливе грозят Евросоюзу стагфляционным шоком.