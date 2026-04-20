ООН сообщила о кризисе энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Москва20 апр Вести.Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал самый серьезный за последние десятилетия кризис в сфере энергоснабжения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в ходе открытия 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке заявила исполнительный секретарь органа Армида Салсиа Алисджабана.

Она добавила, что угрозу также создает и то, что 60% торговли осуществляется внутри региона.

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал самый серьезный за последние десятилетия кризис в сфере энергоснабжения. Он выявил наши структурные уязвимости в области энергетики, торговли и транспортных связей, а также в цепочке поставок сказала секретарь

Несмотря на упомянутые сложности, пояснила Алисджабана, в АТР входят самые динамично развивающиеся страны мира, которые и ранее справлялись с кризисами.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что конфликт с Ираном и нарушение судоходства в Ормузском проливе грозят Евросоюзу стагфляционным шоком.