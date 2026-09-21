Москва21 сенВести.Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС Россиинаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
При объявлении опасности атаки БПЛА необходимо оставаться дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, не подходить к окнам. При нахождении на улице или в транспорте необходимо пройти в ближайшее укрытие.