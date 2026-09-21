Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области

Москва21 сен Вести.Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России написал он в своем канале в мессенджере МАХ

При объявлении опасности атаки БПЛА необходимо оставаться дома, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, не подходить к окнам. При нахождении на улице или в транспорте необходимо пройти в ближайшее укрытие.