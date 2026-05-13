"Операция Кувалда": США рассматривают вариант с переименованием войны с Ираном

Москва13 мая Вести.Пентагон обсуждает возможное переименование военной операции против Ирана в случае, если нынешнее соглашение о прекращении огня между сторонами будет прекращено.

В настоящее время кампания носит название "Эпическая ярость", но в Пентагоне уже придумали другой вариант – "Операция Кувалда", сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, операция может быть переименована в случае срыва нынешнего перемирия" и принятия президентом США Дональдом Трампом "решения о возобновлении масштабных боевых действий".

Ранее глава портал Axios написал, что глава Белого дома изучает вариант с продолжением войны с Ираном, а также усилением давления на Исламскую Республику.

Сам Трамп оценивает шансы на сохранение режима прекращения огня между сторонами конфликта всего в 1%.