Опубликован список стран с самыми красивыми женщинами Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

Москва29 мая Вести.Россия оказалась на четвертой строчке рейтинга стран, где, по оценке составителей списка, живут самые красивые женщины. Список стран опубликован на сайте World Population Review.

В рейтинге, где были учтены голоса пользователей форума Reddit, первое место заняла Колумбия. В пятерку лидеров вошли Польша, Греция, Россия, занявшая четвертую строчку, и Чехия. Самые низкие позиции в списке достались Венесуэле, Албании и Испании.

При составлении отчета учитывались рейтинги, вышедшие в 2025 году. Часть из них основывалась на количестве представительниц разных стран, побеждавших в международных конкурсах красоты. Другие рейтинги оценивали, уроженки каких государств чаще становятся знаменитостями, а некоторые опирались на мнения экспертов.

Ранее ресурс World Population Review опубликовал рейтинг самых распутных стран мира, в котором лидирующие позиции заняли Австралия, Бразилия и Греция. В первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.