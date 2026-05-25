Отбой опасности БПЛА объявлен на территории Брянской области

Москва25 мая Вести.Врио Губернатора Брянской области Егор Ковальчук объявил отбой беспилотной опасности в регионе.

Сообщение было опубликовано в мессенджере MAX в 9.08 по московскому времени.

Отбой беспилотной опасности! На территории Брянской области 25.05.2026 сказано в публикации

Ранее Ковальчук сообщил, что в результате целенаправленного массированного удара ВСУ из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района погиб мирный житель. Ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Мужчину доставили в больницу.

Кроме того, повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания и гаражи.

Также в ночь на 25 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА.

Незначительное осколочное ранение получила женщина, она отказалась от госпитализации. На данный час сообщений о пострадавших не поступало. В Ярославле перекрывали перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Сейчас движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.