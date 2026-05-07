Отели Мальдив предлагают скидки до 70% для россиян Отели Мальдив предлагают российским туристам скидки до 70%

Москва7 мая Вести.Скидки на проживание до 70% с мая по июнь предлагают туристам из России отельеры на Мальдивах. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что на май и июнь приходится юго-западный муссон - сезон дождей на Мальдивах.

Май и июнь 2026 года на Мальдивах обещают стать "сезоном больших возможностей". "Аэрофлот" наращивает частоту рейсов в Мале, а отельеры предлагают скидки до 70% на фоне оттока европейцев сказали в АТОР

В публикации говорится, что отток европейских гостей произошел из-за массовой отмены рейсов на Ближнем Востоке в марте и апреле. В связи с этим отели вышли на рынок с привлекательными спецпредложениями.

Туроператор Tez Tour объяснил, что российский рынок формирует 10–12% общей отельной загрузки архипелага. "Поэтому даже в низкий сезон отельеры активно борются за этот спрос, предлагая скидки и формируя спецпредложения", - цитирует компанию АТОР.

Ранее стало известно, что президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу подписал законопроект, который запрещает въезд в страну для обладателей израильских паспортов.