Роскачество разрешило поставлять в Россию органический сахар из Парагвая

Москва12 апр Вести.Роскачество выдало сертификат соответствия парагвайскому производителю органического сахара, сообщает РИА Новости.

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 33980-2016 получила компания Oficina Técnica Industrial S. A. (OTISA) из департамента Кордильера. Производитель из Парагвая стал первым, кто получил российский сертификат соответствия требованиям производства органической продукции приводит РИА Новости выдержку из заявления Роскачества

OTISA успешно прошла сертификацию в аккредитованном органе "Роскачество - Органик" и может поставлять в Россию органический тростниковый белый, светло-золотистый и коричневый сахар, а также тростниковую мелассу и этиловый спирт из пищевого сырья с правом маркировки госзнаком "Органик".

Производителей сертифицированной органической продукции вносят в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза.

В России органическим можно называть только товар, прошедший сертификацию в аккредитованном Росаккредитацией органе.