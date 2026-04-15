Пашинян считает, что за счет надбавки к пенсии в Армении можно летать на Кипр

Москва15 апр Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что благодаря недавней надбавке к пенсии в размере 10 тысяч драмов (около 2 тысяч рублей) армянские пенсионеры теоретически могут пять раз слетать на Кипр из армянского города Гюмри с учетом покупки дешевых авиабилетов.

Соответствующее заявление Пашинян сделал во время правительственного часа в парламенте, его слова приводит РИА Новости. Премьер Армении уточнил, что "говорил об авиабилетах за 15 евро" (около 1300 рублей), но на воскресенье в Ларнаку на Кипре "есть билет за 2 евро" (около 180 рублей). Пашинян пришел к выводу, что пенсионеры Армении могут купить билет на авиарейс Гюмри - Ларнака за 900 драмов (около 180 рублей).

То есть за счет повышенной нами с 1 апреля пенсии пенсионер может купить пять билетов туда и обратно подсчитал премьер Армении

В конце февраля Пашинян объявил, что в Армении с апреля повысятся пенсии. Размер низких пенсий вырастет на 10 тысяч драмов, более высоких – на меньшую сумму.