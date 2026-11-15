Москва15 нояВести.Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании "Аврора", летевшего в Хабаровск из Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщает канал Baza в MAX.
Пассажир умер во время рейса "Авроры" из Петропавловска-Камчатского в Хабаровскговорится в публикации
По информации источника, на борту Airbus A319 один из мужчин почувствовал себя плохо. Члены экипажа оказали ему первую помощь.
После приземления в аэропорту Хабаровска к самолету подъехали медики, однако реанимировать пассажира не удалось.