Пензенский министр оценил качество питания в больнице после критики Матвиенко Министр лично оценил питание в пензенской больнице после критики Матвиенко

Москва21 мая Вести.Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев посетил областную детскую клиническую больницу имени Филатова после того, как председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала питание в медучреждении. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.

На качество питания в пензенских больницах пожаловались местные жители.

Космачев лично попробовал еду, которой кормят пациентов, а также пообщался как с юными пациентами, так и с их родителями.

Он отметил, что речи о "баланде" не идет – еда вкусная, а меню – разнообразное. Один из детей сравнил еду с домашней.

По итогам посещения больницы Космачев заверил, что проверки всех лечебных заведений Пензенской области продолжатся. Также проведут и ревизию всех поставщиков продуктов питания.

Системная работа будет вестись до полного убеждения, что качество питания находится на высоком уровне.