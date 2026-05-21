Москва21 маяВести.Министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев посетил областную детскую клиническую больницу имени Филатова после того, как председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала питание в медучреждении. Об этом сообщается на сайте регионального минздрава.
На качество питания в пензенских больницах пожаловались местные жители.
Космачев лично попробовал еду, которой кормят пациентов, а также пообщался как с юными пациентами, так и с их родителями.
Он отметил, что речи о "баланде" не идет – еда вкусная, а меню – разнообразное. Один из детей сравнил еду с домашней.
По итогам посещения больницы Космачев заверил, что проверки всех лечебных заведений Пензенской области продолжатся. Также проведут и ревизию всех поставщиков продуктов питания.
Системная работа будет вестись до полного убеждения, что качество питания находится на высоком уровне.