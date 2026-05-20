Матвиенко: "баланды" на обед в больницах быть не должно

Москва20 мая Вести.Качество питания в медицинских учреждениях должно быть на жестком контроле, "баландой" пациентов кормить нельзя. Такое заявление сделала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Внимание к проблеме было привлечено после поступления жалоб на качество питания в больницах Пензенской области. Эти обращения были озвучены Валентиной Матвиенко в рамках "Часа субъекта" на пленарном заседании Совета Федерации.

Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле. Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся? приводит ее слова ТАСС

Матвиенко отметила, что никто не требует кормить людей в медицинских учреждениях деликатесами. По ее словам, питание должно быть здоровое, но вкусное.

Председатель Совета Федерации, обращаясь к присутствовавшему в зале исполняющему обязанности заместителя председателя правительства - министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву, поинтересовалась, когда он в последний раз обедал в одной из подведомственных больниц, и предложила ему лично оценить качество питания. Она выразила уверенность, что вопрос с питанием в медучреждениях "уж точно можно решить".