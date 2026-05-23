Передел мира, который начался в 2014 году, продлится еще 20 лет

Москва23 мая Вести.Конфликт, который идет сейчас, будет продолжаться еще долго, поскольку он является частью передела мира. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, полковник разведки в отставке Андрей Безруков.

Когда мы говорим о той войне, которая сейчас идет, мы понимаем, что это война надолго. Это не просто война на Украине, это передел мира, который начался с 2014 года и будет еще идти, как наш президент говорит, наверное, лет 20 рассказал Безруков

