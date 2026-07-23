Граф Петр Шереметев выписан из больницы в Москве

Переехавшего в Россию графа Шереметева выписали из московской больницы Граф Петр Шереметев выписан из больницы в Москве

Москва23 июл Вести.Граф Петр Шереметев, ранее госпитализированный в Москве, выписан из больницы и уже находится дома, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Международного совета российских соотечественников (МСРС).

В среду СМИ сообщали, что 94-летнего графа Шереметева, потомка сподвижника Петра I, увезли в больницу из московского ресторана.

С графом созвонилось руководство нашей организации, он уже дома сказано в сообщении

Подробности состояния графа не приводятся.

Уточняется, что обмороки, по причине которых Шереметев был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, случались с ним и ранее, но не имели последствий.

Представитель старинного русского дворянского рода Петр Петрович Шереметев вместе с супругой переехал в Россию в 2025 году. Он родился во Франции, а гражданство России получил более 20 лет назад.