Москва22 июлВести.Из московского ресторана увезли в больницу графа Петра Шереметева, потомка сподвижника Петра I. Об этом сообщил Telegram-канал "112".
Уточняется, что мужчина потерял сознание в заведении на улице Волхонка.
Потомка сподвижника Петра Великого, графа Петра Шереметева госпитализировали из столичного ресторана после обморокаговорится в публикации
Петру Шереметеву 94 года. Он известен как меценат, французский и российский общественный деятель, много лет возглавлявший консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже.