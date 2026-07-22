"112": из ресторана в Москве после обморока госпитализировали графа Шереметева

"112": граф Петр Шереметев госпитализирован из ресторана в Москве "112": из ресторана в Москве после обморока госпитализировали графа Шереметева

Москва22 июл Вести.Из московского ресторана увезли в больницу графа Петра Шереметева, потомка сподвижника Петра I. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

Уточняется, что мужчина потерял сознание в заведении на улице Волхонка.

Потомка сподвижника Петра Великого, графа Петра Шереметева госпитализировали из столичного ресторана после обморока говорится в публикации

Петру Шереметеву 94 года. Он известен как меценат, французский и российский общественный деятель, много лет возглавлявший консерваторию имени Сергея Рахманинова в Париже.