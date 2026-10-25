Песков: оглашение послания Федеральному собранию в 2026 году не планируется

Песков сообщил об отсутствии планов оглашения послания Федеральному собранию Песков: оглашение послания Федеральному собранию в 2026 году не планируется

Москва25 окт Вести.Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ до конца 2026 года не планируется. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет, не планируется сказал Песков

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию, как только посчитает это необходимым.

Предыдущее послание президента было оглашено в феврале 2024 года. Оно стало 29-м в новейшей истории России и 19-м для Путина в качестве главы государства.