В Чите из школы эвакуировали детей из-за муляжа взрывного устройства

Москва17 апр Вести.В Чите одну из школ оцепили из-за подозрительного предмета, который оказался муляжом бомбы. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.

Отмечается, что "взрывное устройство" было сделано из двух трубок фольги и проводов.

Учащихся эвакуировали из здания. На место ЧП прибыли правоохранители и специалисты.

В УМВД РФ по Забайкальскому краю сообщили, что информация об обнаружении подозрительного предмета в одной из школ Читы поступила на пульт днем.

Специалисты его проверили - опасности он не представляет говорится в публикации полиции региона в MAX

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.