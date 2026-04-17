Москва17 апрВести.В Чите одну из школ оцепили из-за подозрительного предмета, который оказался муляжом бомбы. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.
Отмечается, что "взрывное устройство" было сделано из двух трубок фольги и проводов.
Учащихся эвакуировали из здания. На место ЧП прибыли правоохранители и специалисты.
В УМВД РФ по Забайкальскому краю сообщили, что информация об обнаружении подозрительного предмета в одной из школ Читы поступила на пульт днем.
Специалисты его проверили - опасности он не представляетговорится в публикации полиции региона в MAX
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.