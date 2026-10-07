Москва7 октВести.В Российском университете дружбы народов (РУДН) подтвердили гибель студента при падении из окна общежития, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
РУДН подтверждает факт трагедии. Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близкимприводит агентство текст сообщения
Трагедия произошла днем 7 октября, в среду, в общежитии №14. По некоторым данным, перед случившимся юноша не смог сдать экзамен и ему грозило отчисление.