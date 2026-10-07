В РУДН подтвердили гибель иностранного студента при падении из окна в Москве

Погибшим при падении из окна общежития РУДН оказался иностранный студент-медик В РУДН подтвердили гибель иностранного студента при падении из окна в Москве

Москва7 окт Вести.В Российском университете дружбы народов (РУДН) подтвердили гибель студента при падении из окна общежития, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

РУДН подтверждает факт трагедии. Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким приводит агентство текст сообщения

Трагедия произошла днем 7 октября, в среду, в общежитии №14. По некоторым данным, перед случившимся юноша не смог сдать экзамен и ему грозило отчисление.