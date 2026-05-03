Москва3 маяВести.Полицейские Ростова-на-Дону проверяют появившуюся в интернете информацию о запуске пиротехнических изделий во время действующей угрозы атаки беспилотной опасности, передает ТАСС.
В главке МВД по Ростовской области рассказали, что правоохранители выявили в сети соответствующую публикацию.
Устанавливаются причастные к нарушению запрета запуска фейерверков, а также все обстоятельства произошедшегоговорится в публикации
Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в районе улиц Суворова и Журавлева.