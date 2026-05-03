В Ростове проверяют информацию о запуске фейерверков при угрозе атаки ВСУ

Полиция Ростова-на-Дону ищет запускавших фейерверки во время угрозы атаки БПЛА В Ростове проверяют информацию о запуске фейерверков при угрозе атаки ВСУ

Москва3 мая Вести.Полицейские Ростова-на-Дону проверяют появившуюся в интернете информацию о запуске пиротехнических изделий во время действующей угрозы атаки беспилотной опасности, передает ТАСС.

В главке МВД по Ростовской области рассказали, что правоохранители выявили в сети соответствующую публикацию.

Устанавливаются причастные к нарушению запрета запуска фейерверков, а также все обстоятельства произошедшего говорится в публикации

Согласно сообщениям очевидцев, инцидент произошел в районе улиц Суворова и Журавлева.