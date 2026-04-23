Политолог Сардарян рассказал, на чем будет держаться новый альянс в Европе Сардарян: новый альянс в Европе невозможен без армии, экономики и культуры

Москва23 апр Вести.Три "кита" на которых будет держаться новый европейский альянс без США: армия, экономика и культура. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

При этом он подчеркнул, что приоритет в этом перечне принадлежит вооруженным силам.

В Европе уже разворачивается дележ того, а как будет выглядеть союз без американцев, как это все будет функционировать. Мир жесткой конкуренции, и мы понимаем, что в нем ключевое значение будет иметь три вещи: армия, экономика, культура, больше ничего другого. Армия, потому что это приоритет… Первый приоритет. Вот ничто не имеет значения до тех пор, пока не решен вопрос армии и безопасности. Все важно, но оно бессмысленно, если у вас проблемы с армией объяснил эксперт

Чтобы армия могла функционировать, необходима экономика, решающая задачи военных, а от культуры требуется ориентировать население на жизнь и работу в таких условиях.

Для того чтобы была армия, необходима экономика, и экономика, которая формируется и развивается не методичками из Международного валютного фонда или Всемирного банка, а экономика, которая, простите за выражение, тупо решает проблемы, которые необходимы в первую очередь армии. И для того, чтобы население было готово работать и жить в условиях такой экономики и такой армии, необходима культура, которая суверенна, которая ориентирована на собственную нацию, народ и собственные ценности рассказал Сардарян

Также политолог отметил, что сейчас суверенитет становится безальтернативной прерогативой для выживания в мире.

Суверенитет сейчас безальтернативная прерогатива, императив, который необходим для того, чтобы в этом мире выжить… маленькие страны в таком мире выжить не смогут, потому что суверенитет свой они обеспечить не в состоянии. Выжить могут только очень крупные, большие центры силы, к которым они могут тяготеть добавил он

Ранее Франция, обладающая независимыми ядерными силами и являющаяся континентальной европейской державой, уже предлагала себя в качестве лидера НАТО после ухода США. По мнению профессора международных отношений, в Университете Западной Чехии, экс-первого заместителя главы МИД Чехии Петра Друлака, Франция с такой задачей не справится, в силу очень слабой экономики.