Москва15 апр Вести.Молодежь в России уже 30 лет не обучали военному делу - и это было одной из причин создания в нашей стране Центра военно-патриотического воспитания "Воин". Об этом рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, история создания центра "Воин" - "достаточно понятная".

Мы знаем, что у нас молодежь уже 30 лет не обучается военному делу. И это, конечно, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет. Поэтому мы с Сергеем Владиленовичем Кириенко обратились к президенту Российской Федерации. Он нас поддержал. И в соответствии с его решением мы создали центр "Воин". Сейчас он работает в 21 регионе страны. Мы подготовили уже более 120 тысяч курсантов