Москва14 апрВести.Московские волонтеры нашли собаку по кличке Элли, которая потерялась 13 апреля в районе Битцевского парка, а потом пыталась перебежать МКАД и попала под машину. С собакой все в порядке, она находится с хозяевами, пишет РИА Новости.
Собака попала на камеры видеонаблюдения на МКАД. На записи видно, что она перебежала почти все полосы дороги, но попала под движущийся автомобиль. После этого животное ушло на другую сторону кольцевой и пропала из зоны видимости.
Во вторник, 14 апреля, волонтеры опубликовали фотографию, на которой мужчина держит собаку на руках.
Найдена. С хозяеваминаписано под фото
Владелица собаки, которую зовут Анастасия, рассказала, что состояние Элли удовлетворительное, но ее все равно отвезут в ветеринарную клинику.