В поврежденном при ударе БПЛА доме в Белгороде спасли собаку

Москва16 мая Вести.Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о спасении собаки после удара беспилотника по жилой многоэтажке.

Пса нашли в пострадавшем от пожара подъезде, где не горел свет и пол залила вода. Питомец забился в угол у лифта и дрожал от страха.

Собаку спасли и забрали в оперативный штаб. Так как хозяина не нашли, животное временно устроили на участок по отлову и содержанию безнадзорных животных "Белгорблагоустройства".

Позже выяснилось, что хозяйка собаки получила осколочные ранения и находится в больнице.

Сообщение о спасенном животном отправили в домовой чат и на него откликнулась неравнодушная соседка. Женщина, у которой уже есть свои питомцы, забрала домашнее животное на передержку.

Говорит (соседка – Прим. Ред.): "Не могла пройти мимо". Просто захотелось помочь пострадавшей женщине и подарить немного тепла несчастному животному, которое пережило стресс отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Оказалось, что у пострадавшей были еще собаки. О них пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА по дому в Белгороде получили повреждения 90 квартир, пострадали девять человек.