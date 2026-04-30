Москва30 апрВести.Уголовное дело возбуждено после инцидента с участием пожилой супружеской пары в Липецке, сообщил в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о халатности.
Выявлена публикация о падении 28 апреля 2026 года светофорного столба на прохожих в городе Липецке в результате порыва ветраговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Инцидент случился на пересечении улиц Водопьянова и Меркулова. Пострадавшими оказались пожилые супруги-пенсионеры: 76-летний мужчина и его 74-летняя супруга.
Отмечается, что травмированным прохожим потребовалась госпитализация.