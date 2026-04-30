СК возбудил дело после падения светофора на супругов в Липецке

После падения светофора на пенсионеров в Липецке возбудили уголовное дело СК возбудил дело после падения светофора на супругов в Липецке

Москва30 апр Вести.Уголовное дело возбуждено после инцидента с участием пожилой супружеской пары в Липецке, сообщил в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о халатности.

Выявлена публикация о падении 28 апреля 2026 года светофорного столба на прохожих в городе Липецке в результате порыва ветра говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Инцидент случился на пересечении улиц Водопьянова и Меркулова. Пострадавшими оказались пожилые супруги-пенсионеры: 76-летний мужчина и его 74-летняя супруга.

Отмечается, что травмированным прохожим потребовалась госпитализация.