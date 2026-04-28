В Липецке светофор упал на людей, они госпитализированы

В Липецке из-за сильного ветра на мужчину и женщину упал светофор В Липецке светофор упал на людей, они госпитализированы

Москва28 апр Вести.Мужчина и женщина пострадали в Липецке – на них упал светофор, сообщила временно исполняющая обязанности мэра города Светлана Бедрова.

Пострадавших отвезли в больницу, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

На пересечении улиц Водопьянова и Папина произошло падение светофора – из-за порывов ветра конструкция не выдержала нагрузки написала Бедрова в своем Telegram-канале

Она заверила, что по данному факту будет проведена внутренняя проверка, и виновные будут привлечены к ответственности.

По данным ГТРК "Липецк" порывы ветра в городе 28 апреля достигают 20 метров в секунду.