Посол Джалали: Иран не обязан давать гарантии по ядерному оружию Посол Джалали: Ирану нет необходимости давать гарантии по ядерному оружию

Москва8 июн Вести.Ирану не нужно давать никаких гарантий по ядерному оружию, поскольку в иранской военной доктрине нет целей по его созданию, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в беседе с "Известиями".

Мы не нуждаемся в том, чтобы кому-то давать гарантии. В нашей военной доктрине никаких целей по созданию ядерной бомбы нет приводят "Известия" слова Джалали

Покойный духовный глава Ирана Али Хаменеи не раз говорил о том, что страна могла бы давно разработать ядерное оружие, однако Тегеран не стремится к его созданию, пояснил посол.

Все доклады и отчеты МАГАТЭ указывают на то, что Тегеран не разрабатывал атомную бомбу, подчеркнул Джалали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен завершить противостояние с Тегераном дипломатическим путем или силой.

Трамп рассказал журналистам о том, что Иран якобы согласен отказаться как от разработки ядерного оружия, так и от его приобретения.