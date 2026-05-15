Посол Ирана: США и Израиль предали дипломатию, Тегеран им не доверяет Посол Ирана: Тегеран не доверяет Израилю и США, они предали дипломатию

Москва15 мая Вести.США и Израиль предали дипломатию, поэтому Тегеран им не доверяет, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи в интервью ТАСС.

Мы как раз верим в переговоры, дипломатию. И не бежим от этого, не избегаем. Но если другая сторона хочет все в свою пользу [повернуть], в своих интересах, практически хочет, чтобы вы сдались, то это уже не называется переговорами приводит ТАСС слова Санеи

Иран выдвинул в феврале очень хорошие предложения по ядерной программе, однако США и Израиль предали дипломатию, переговоры и Иран. Поэтому Тегеран ни в коем случае не доверяет Израилю и США, заключил посол.