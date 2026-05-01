На вертолете эвакуируют ребенка, пострадавшего в ДТП в Тверской области

Пострадавшего в ДТП ребенка эвакуировали в Тверь на вертолете На вертолете эвакуируют ребенка, пострадавшего в ДТП в Тверской области

Москва1 мая Вести.В районе деревни Лосево в Тверской области попал в ДТП легковой автомобиль с восьмилетним ребенком в салоне. Пострадавшего школьника эвакуировали в тверскую больницу вертолетом, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что легковушка съехала в кювет и опрокинулась. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок.

Для его (ребенка – Прим.ред.) оперативной эвакуации в детскую областную клиническую больницу города Тверь был применен вертолет Ми-8 МЧС России говорится в сообщении в мессенджере MAX

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.