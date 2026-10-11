Москва11 октВести.Аэропорт Сочи возобновил обслуживание пассажиров и воздушных судов после снятия ограничений по техническим причинам, повреждений инфраструктуры нет. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее стало известно, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в административном здании аэропорта Сочи, пожар был оперативно ликвидирован.
Повреждений инфраструктуры, влияющих на выполнение взлетно-посадочных операций и полетов в районе аэропорта Сочи, – нетговорится в сообщении
Отмечается, что воздушная гавань готова обслужить 67 самолетов на прилет, 72 борта на вылет и почти 19 тысяч пассажиров.
Шесть самолетов, летевших в Сочи, остаются на запасных аэродромах по решению авиакомпаний.