В аэропорту Сочи заявили об отсутствии повреждений инфраструктуры

Повреждений инфраструктуры в аэропорту Сочи не зафиксировано В аэропорту Сочи заявили об отсутствии повреждений инфраструктуры

Москва11 окт Вести.Аэропорт Сочи возобновил обслуживание пассажиров и воздушных судов после снятия ограничений по техническим причинам, повреждений инфраструктуры нет. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в административном здании аэропорта Сочи, пожар был оперативно ликвидирован.

Повреждений инфраструктуры, влияющих на выполнение взлетно-посадочных операций и полетов в районе аэропорта Сочи, – нет говорится в сообщении

Отмечается, что воздушная гавань готова обслужить 67 самолетов на прилет, 72 борта на вылет и почти 19 тысяч пассажиров.

Шесть самолетов, летевших в Сочи, остаются на запасных аэродромах по решению авиакомпаний.