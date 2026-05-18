Москва18 мая Вести.Адвокаты руководителя религиозной организации "Церковь последнего завета", известной как "Община Виссариона", Сергея Торопа и его сподвижников – Владимира Ведерникова и Вадима Редькина – подали кассационную жалобу на их приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Кречетова.

По его словам, жалобы была подана из-за несогласия с приговором и апелляционным определением.

На наш взгляд, имеются нарушения, в том числе непроведение судебно-медицинской экспертизы в соответствии с новыми правилами сказал адвокат

Новосибирский суд осудил Торопа и Ведерникова к 12 годам колонии, а Редькина – к 11 годам лишения свободы. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших и иск прокуратуры на общую сумму более 45 миллионов рублей. Защита и государственное обвинение обжаловали приговор.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 1990-х годах красноярцем Сергеем Торопом, который назвал себя Виссарионом. По данным следствия, с 1991 по 2020 год обвиняемые создали организацию, насчитывавшую свыше 5 тысяч последователей, и в целях получения дохода применяли к ним манипулятивное групповое психологическое насилие. Все трое были арестованы в сентябре 2020 года.